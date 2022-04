Atalanta, nominato il nuovo consiglio d'amministrazione

BERGAMO - Si è tenuta oggi, come riportato in una nota sul sito ufficiale, l'assemblea degli azionisti di Atalanta Bergamasca Calcio con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione in seguito all'ingresso nel capitale azionario di Stephen Pagliuca e soci. Antonio Percassi e Luca Percassi restano rispettivamente presidente e amministratore delegato; gli altri consiglieri sono Stephen Gerard Pagliuca, Joseph Case Pagliuca, Luca Bassi, David Benjamin Gross-Loh e l'unica altra conferma Mario Volpi. Escono, invece, Stefano e Matteo Percassi, Isidoro Fratus, Marino Lazzarini, Maurizio Radici e Roberto Selini.