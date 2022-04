Dieci anni dalla scomparsa di Morosini. L'Atalanta lo ricorda con una nota

BERGAMO - L'Atalanta commemora sul sito ufficiale il decennale della morte in campo per cardiomiopatia aritmogena, mentre era un giocatore del Livorno, di Piermario Morosini, prodotto del vivaio nerazzurro. "Ricorre oggi il decimo anniversario della scomparsa di Piermario Morosini. Piermario veniva tragicamente a mancare il 14 aprile 2012, a Pescara - si legge nella nota -. Sono già passati dieci anni, eppure sembra ieri… Il tempo scorre inesorabile, ma il suo ricordo resterà sempre nei nostri cuori, più vivo che mai. Tutta l'Atalanta lo ricorda con grande commozione e immutato affetto. Piermario sempre con noi". Morosini, nato a Bergamo il 5 luglio 1986 e cresciuto nella Polisportiva Monterosso, società del suo quartiere, in nerazzurro aveva all'attivo uno scudetto Allievi Nazionali nel 2002.