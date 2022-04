Atalanta, Gasperini: "In questo momento per noi è dura"

BERGAMO - Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, è intervenuto a Dazn dopo la gara con il Verona: "In questo periodo siamo in caduta moralmente, dobbiamo pensare a chiudere bene la stagione. Lo dobbiamo alla gente che ci sostiene. Stasera i ragazzi si sono impegnati, su questo nulla da dire - ha dichiarato- "Per noi poi non è un momento fortunatissimo, almeno nella prima parte di gara, per noi in questo momento è dura giocare con squadre che hanno valori tecnici importanti, è evidente, spesso ne usciamo perdenti. Non è poi un momento fortunatissimo. In questo momento è dura per noi giocare contro squadre così tecniche, è evidente. Un cambio profondo? Sono condizioni che, quando sarà il momento, spetterà alla società verificare. Credo che quest'anno abbiamo fatto un ottimo percorso in Europa, sia in Champions sia in Europa League. In campionato molto bene fino a dicembre, poi non siamo riusciti più a rispettare non solo le aspettative, ma neanche la qualità di gioco. Ci sono state tante componenti determinanti, non una sola. Quando chiuderemo la stagione si tireranno le conclusioni. In questo momento il finale è ancora in ballo e dobbiamo renderci conoto che per noi è un finale che vogliamo, lo dobbiamo ancora ai tifosi e vogliamo chiudere nel modo più dignitoso possibile". "Il mio futuro all'Atalanta? Spetta alla società, io penso solo al presente, ovvero a chiudere bene il campionato". Gian Piero Gasperini tira già i bilanci dopo la sconfitta casalinga col Verona: "Non resta che onorare il finale per noi, la società e i tifosi. L'impegno dei ragazzi non è mai stato in discussione - commenta il tecnico nerazzurro -. Sono tante settimane che fatichiamo a segnare e ciò ci ha impedito una classifica migliore, mentre in Europa il nostro percorso è stato soddisfacente. Meno precisione e prolificità pesano molto su una squadra come la nostra". Capitolo infortuni: "Malinovskyi ha male al ginocchio destro, speriamo non sia una distorsione. Speriamo di recuperare qualcun altro". Sul proseguimento del rapporto con la Dea, Gasperini sembra glissare: "Ringrazio Luca Percassi per le sue parole di stima dopo l'eliminazione col Lipsia. Devo tanto a questa società e a questo ambiente. Il problema è che stiamo perdendo tante partite pur giocando come abbiamo sempre giocato". Sulle aspettative disattese: "Fin dall'inizio non c'erano i presupposti per ragionare in termini di scudetto, ma non è stato questo a frenarci. Cerco di essere onesto e realista, anche se speravo di essere smentito: non ci sono mai state le condizioni per lottare per il titolo. In Italia c'è più equilibrio, il Verona e il Sassuolo sono tra quelle che hanno progredito". Infine, un elogio: "La nota fantastica è Scalvini con la sua lucidità"