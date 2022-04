Atalanta, maledetta Primavera: Gasperini spera nel risveglio di Zapata

BERGAMO - Si è inceppata l'Atalanta. O quantomeno qualcosa è andato storto. Tredici punti in altrettante partite sono un bottino magro per una squadra che negli ultimi anni ci ha abituato ad altro. Passata la delusione per l'eliminazione dall'Europa League e la sconfitta di Pasquetta contro il Verona, il gruppo bergamasco è tornato ieri ad allenarsi al Centro Bortolotti con qualche defezione di troppo. Oltre a Malinovskyi (contusione al ginocchio), Freuler e Toloi , si è fermato anche l'esterno Pezzella per una distrazione all'adduttore della coscia destra. Di questi, solo Freuler sembra recuperabile per Venezia con il danese Maehle che ha ripreso a lavorare in palestra ma ha ancora bisogno di tempo. Al netto delle assenze, il gruppo nerazzurro è chiamato ad un cambio di marcia importante sul campo del Venezia per una rincorsa ad un posto che vale l'Europa che, nonostante la sconfitta di lunedì contro il Verona, resta possibile visto sia il calendario che la classifica delle concorrenti. Per svoltare e provare a chiudere la stagione con un'altra qualificazione europea serve però un cambio di passo nel rendimento dei giocatori migliori e Gasperini spera nel ritorno al gol di Zapata e un colpo di coda da parte di un gruppo che pare alla fine del suo ciclo d'oro.