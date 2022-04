Atalanta, parla Gasperini: "Quest'anno siamo stati meno bravi"

BERGAMO - La stagione dell'Atalanta rischia di chiudersi senza qualificazioni alle coppe europee. L'annata della Dea non sta seguendo il ritmo degli ultimi anni in campionato e in Europa si è arrestata con il Lipsia. Una situazione complessa dalla quale vuole uscire in primis il tencico Gian Piero Gasperini: "L'Europa ci ha fatto diventare più bravi, quest'anno lo siamo stati meno. Speriamo di tornare a esserlo nelle ultime sei partite". Questo il comomento sul mommento no dell'Atalanta, ma Gasperini è sicuro del percorso fatto in nerazzurro e difende il suo operato: "In sei anni è cambiato il calcio insieme all'Atalanta. Era una squadra di marpioni fondata sull'esperienza e sul 'mai il passo più lungo della gamba', poi dalla famosa gara col Napoli imposi i giovani del vivaio, corazzieri come Caldara, Gagliardini, Conti, poi Melegoni, Bastoni e Scalvini adesso. Travolgevamo gli avversari nei primi venti minuti. Poi siamo cambiati diventando una squadra internazionale. Non abbiamo vinto niente? Tutti i record battuti sono vittorie.Qui c'è grande attaccamento, alcuni giocatori non lo conoscono dopo due anni di pandemia".