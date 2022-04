"La scuola allo stadio" con Scalvini: la nuova iniziativa dell'Atalanta

BERGAMO - L’Atalanta è conosciuta a livello internazionale per la cura del settore giovanile e l’attenzione rivolta verso la crescita dei giovani talenti, è per questo motivo che anche al di fuori del centro sportivo “Bortolotti” di Zingonia la società si fa portavoce di un’educazione sportiva che coinvolge tutta la provincia di Bergamo. A questo proposito giovedì mattina al Gewiss Stadium di Bergamo si è svolto un nuovo appuntamento de “La scuola allo stadio”, una delle iniziative più importanti che la società rivolge ai giovani, con Giorgio Scalvini, difensore centrale classe 2003, che proprio lo scorso lunedì ha realizzato il suo primo gol in Serie A con la maglia nerazzurra, ospite d’eccezione dell’incontro. In questa occasione il giovane prodotto del vivaio atalantino, il quale fra pochi mesi sosterrà la maturità scientifica, ha avuto modo di confrontarsi con alcuni ragazzi di qualche anno più piccoli, nello specifico erano presenti quattro classi prime della secondaria di primo grado di Paladina (BG), nonché quattro classi quarte e quinte della scuola primaria di Presezzo (BG), per un totale di 8 classi e 160 alunni accompagnati dai loro insegnanti.