Atalanta, Gritti: "Europa? Ora 5 partite alla morte"

VENEZIA - Tullio Gritti, vice allenatore dell'Atalanta è intervenuto a Dazn al posto di Gasperini: "Le sconfitte avevano creato negatività, davanti ci era mancata qualità. Ma se recuperi Muriel e Zapata così, si torna a vedere l'Atalanta che era e torniamo a segnare. E' una boccata d'ossigeno per il morale, siamo di nuovo vicino alle posizioni dove vorremmo stare - ha dichiarato- Non abbiamo attaccanti come Zapata, abbia tecnica e forza e se uno così ti manca a lungo è pesante. Anche Muriel, se gioca accanto a lui, rende meglio. Si è visto nel girone d'andata: con Zapata abbiamo fatto il record di punti. Ma siamo ripartiti bene adesso, ci divertiremo ancora. Gasperini? Era soddisfatto anche dopo qualche sconfitta, l'episodio negativo ti toglie tutto quel che di buono puoi aver fatto. Lo valuti ma l'Atalanta non era mai mancata sul piano del gioco. L'Europa? Cinque partite alla morte, le altre hanno scontri diretti, ci crediamo fino alla fine finché qualcuno non ci dirà che non ci siamo".