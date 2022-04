Atalanta, focus sul Torino: differenziato per Maehle e Pezzella

Nerazzurri in campo in vista del recupero contro i granata in programma mercoledì

25 . 04 . 2022 18:23 1 min

Tuttosport

Abbonati all'edizione digitale di Tuttosport Scegli l'abbonamento su misura per te Sempre con te, come vuoi ABBONATI ORALeggi il giornale