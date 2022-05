Atalanta Primavera, Brambilla: "Ci siamo meritati la finale"

BERGAMO - "Siamo alla vigilia della prima finale di Coppa Italia da quando alleno la Primavera, nelle partite secche ci era sempre andata male e non siamo mai riusciti ad arrivare in finale. Quest'anno ci siamo riusciti meritatatmente e speriamo che sia l'anno giusto per vincere". Lo ha dichiarato l'allenatore dell'Atalanta Primavera, Massimo Brambilla, in vista della finale con la Fiorentina: "Una competizione importante a cui teniamo. L'obiettivo primario è sempre far crescere i ragazzi, ma vincere i titoli fa sempre piacere. In finale troveremo la Fiorentina che in questi anni ha sempre vinto, quindi esperta di questa competizione. Mi aspetto una partita come tutte le finali, aperta a ogni risultato, serviranno nervi saldi e stare dentro la partita. Ci sarà grande equilibrio, l'episodio potrà risolvere. Non ci sarà bisogno di stimolare i ragazzi ma tenerli tranquilli stimolandoli a fare quel che sono abituati fare. Ci giochiamo una coppa, è una partita importante, ma l'approccio deve essere quello della squadra che sa quello che vuole, da affrontare come questi tre mesi in cui abbiamo fatto bene"