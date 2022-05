BERGAMO - Mario Pasalic, il bomber mascherato dell'Atalanta, che fa contento Gasperini e pure i Fanta-allenatori. Perchè diciamola tutta, il croato, non è un titolare fisso, anzi. E' il centrocampista più prolifico di tutta la Serie A e di per sé non è una novità: tuttavia i numeri di questa stagione evidenziano come Pasalic, pur senza rappresentare un intoccabile nelle rotazioni del tecnico nerazzurro e dovendosi dividere minuti con svariati compagni di reparto, sia il centrocampista più prolifico del campionato. I gol sono 12, ai quali vanno anche aggiunti 7 assist, senza dimenticare il peso specifico delle giocate, che lo rendono uno degli specialisti maggiormente efficaci nel suo ruolo. Nessun centrocampista tiene il ritmo del croato come media gol per minuti giocati. Pasalic ha un passo da centravanti perché va in rete una volta ogni 148 minuti (fonte Transfermarkt): nel suo ruolo nessuno viaggia a medie del genere. La nota più eclatante dice che Pasalic riesce a mettersi alle spalle bomber come Dzeko, Abraham, Simeone e Berardi. Per dire, i compagni di squadra in nerazzurro Duvan Zapata (ogni 161’) e Luis Muriel (ogni 175’), addetti al gol, non riescono a tenere il passo di Pasalic. Meglio di lui solo i bomber di vertice della classifica marcatori come Immobile, Vlahovic e Lautaro, ma già Osimhen ha una media non così lontana da quella del centrocampista croato (ogni 138’): numeri che attestano la qualità della stagione del centrocampista di Gasperini, nonostante spesso sia stato utilizzato come arma a gara in corso.