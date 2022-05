Atalanta, missione Europa

BERGAMO- La caccia all'Europa dell'Atalanta passa dalla difficile sfida esterna contro il Milan ma, a dare fiducia è proprio il rendimento stagionale esterno della squadra di Gasperini. Lontano da Bergamo, l'Atalanta in 18 partite ha finora collezionato 12 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte per un totale di 39 punti dei 59 che ha in classifica. Solo Milan e Napoli hanno fatto meglio. Purtroppo il rendimento casalingo è carente, visto che i bergamaschi hanno vinto appena 4 gare su 18.Tuttavia, l'Atalanta in trasferta è una mina vagante e in questa stagione i bergamaschi hanno già vinto contro Juventus e Napoli lontano da Bergamo e strappato un pareggio sul campo dell'Inter.

Domenica ci saranno anche Zapata e Scalvini a disposizione. Il centravanti colombiano e il difensore cresciuto nel vivaio sono rimasti fuori dai convocati per l'ultima partita contro lo Spezia perché alle prese con alcuni fastidi muscolari. Tutto sembra rientrato e da un paio di giorni entrambi lavorano insieme ai compagni. Gli unici assenti sicuri sono Toloi e Pezzella, da valutare le condizioni di Sportiello mentre per il resto tutti i giocatori sono a disposizione. Tra i tifosi serpeggia grande irritazione per la gestione dei biglietti del settore ospiti, in quanto sono stati segnalati parecchi acquirenti arrivati da Milano (oltre a bergamaschi tifosi del Milan) in coda per assicurarsi un tagliando e il pericolo, concreto, è che ci siano parecchi tifosi milanisti mischiati con quelli atalantini al terzo anello verde.