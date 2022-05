Gasperini lascia l'intervista in tv dopo la domanda di Diletta Leotta sugli arbitri

MILANO - Imprevisto clamoroso in diretta tv al Meazza, dopo il match vinto per 2-0 dal Milan sull'Atalanta: Gian Piero Gasperini, allenatore della formazione bergamasca, ha improvvisamente abbandonato l'intervista che stava svolgendo con Dazn. Il tecnico nerazzurro non ha gradito una domanda sugli episodi arbitrali da parte di Diletta Leotta. Invece di rispondere, Gasperini si è limitato a un "ok, grazie e arrivederci", allontanandosi dal microfono senza preavviso. La Leotta ha liquidato l'episodio con ironia. Il 2 maggio scorso, dopo il pareggio con la Salernitana, Gasperini aveva commentato il rendimento stagionale degli arbitri in modo durissimo: "È stato un disastro quest’anno. Avete le immagini, potete tirarle fuori", alcune delle sue parole in quell'occasione.