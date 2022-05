BERGAMO - Campionato finito per Luis Muriel. All'attaccante colombiano dell'Atalanta è stata diagnosticata una lesione di primo e secondo grado al collaterale interno del ginocchio sinistro. Un infortunio patito domenica in casa del Milan, accusando una botta già poco oltre il ventesimo minuto di gioco per poi essere sostituito al decimo del secondo tempo dal connazionale Duvan Zapata. Il giocatore non ha partecipato alla ripresa odierna degli allenamenti a Zingonia.