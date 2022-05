Empoli, Andreazzoli: "Atalanta? Daremo il massimo come contro la Salernitana"

EMPOLI - Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ha inquadrato l'ultimo match dell'anno, in programma domani sera in casa dell'Atalanta. Le sue parole: “La stagione è stata lunga e abbiamo dovuto passare dei momenti particolari abbiamo bisogno di ricaricarci e stare un pò in famiglia. C'è un pò di rammarico nel dover abbandonare un lavoro che aveva preso una piega, ma il nostro mestiere è fatto così. Giudizio su me stesso? E' difficile ma penso di essere oggettivo e credo che col mio gruppo di lavoro ci siamo dati tanto da fare e lo abbiamo fatto con costrutto. Se mi guardo indietro, come sempre, ci sarebbe qualcosa da migliorare ma è normale. Nel complesso sono soddisfatto e non parlo solo del risultato“.