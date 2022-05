Percassi: "Gasperini al 100% resta all'Atalanta"

BERGAMO - Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la gara con l'Empoli: "E' stata un'annata dai due volti, molto bene in uno, nella seconda sbbiamo subìto. C'è stata sfortuna, una stagione che evidentemente ci ha resi protagonisti, abbiamo fatto molto bene in Champions, bene in campionato, bene in Europa. Abbiamo sofferto negli ultimi mesi, ma fa parte del calcio - ha dichiarato- Stasera ripartiamo da un pubblico che ha mostrato affetto nei nostri confronti, si riparte da qui per un'Atalanta più forte. Ilicic? Ne conosciamo il valore, perderlo ha avuto un suo riflesso, ma spesso e volentieri abbiamo dimostrato di saper fare a meno delle individualità. L'Atalanta deve fare l'Atalanta come ha sempre fatto, bisogna essere soddisfatti per quello che abbiamo fatto. Crediamo di avere una squadra che aveva tutto per determinate posizioni. Probabilmente sono stati commessi degli errori se non siamo arrivati. Ripartiamo facendo le cose più semplici possibile, sapendo che è molto difficile competere con certe squadre. Il motto che mio papà ha sempre dichiarato all’inizio della stagione sportiva. “Prima teniamo i 40 punti”. La linea è sempre questa, primo obiettivo salvezza, poi le stagioni anno le loro storie ma vanno tenuti i piedi per terra". E sul futuro del tecnico: "Ripartiremo al 100% con Gasperini? Sì", commenta Percassi che, sul mercato, aggiunge: "Conosciamo le esigenze del mister, si cerca sempre di fare un percorso comune, poi uno ha delle idee e si cerca di realizzarle. Abbiamo sempre comprato e venduto, fa parte della nostra realtà. Dobbiamo valutare le offerte importanti, la verità è che tutto quanto fatto lo abbiamo fatto con questo spirito".