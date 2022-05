Atalanta, dopo Sartori il futuro è Tony D'Amico

BERGAMO - Futuro: è questa la parola chiave in questi giorni all'Atalanta. Mercato e non solo, ma in questa chiave proprio ieri è arrivato il saluto con Giovanni Sartori, a lungo responsabile dell'area tecnica: "Sono onorato di aver fatto parte di questo progetto e di aver lavorato per questa società", ha dichiarato Sartori al momento dei saluti: per lui il futuro prossimo si chiama Bologna, dove sarà il nuovo direttore sportivo. Il futuro dell'Atalanta invece si chiama Tony D'Amico, fresco di rescissione con il Verona. Spetterà a lui, di concerto con Lee Congerton, raccogliere l'eredità di Sartori e progettare la nuova Atalanta costruendola per nuove sfide. La presentazione ufficiale, per entrambi, è attesa nei prossimi giorni. Prima, però si parlerà di progetti di un nuovo ciclo al cui centro ci sarà ancora una volta il tecnico Gasperini: e poi gli interventi sulla rosa adeguati e funzionali al progetto.