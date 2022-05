Atalanta, niente follie e qualche scommessa

BERGAMO - Inizia oggi una settimana molto importante per il mercato dell'Atalanta. Nei prossimi giorni ci sarà la presentazione di Tony D'Amico, nuovo ds nerazzurro e di Lee Congerton, due figure che andranno ad implementare l'area tecnica e che si occuperanno di sviluppare il mercato internazionale (il gallese) e quello italiano. In attesa di scoprire qualcosa in più sui nomi che davvero l'Atalanta sta seguendo, è importante capire molto bene il contesto in cui i dirigenti della Dea dovranno muoversi: senza partecipazione alle Coppe Europee e pagando ingaggi certamente non faraonici e in linea con le possibilità economiche della società nerazzurra, serviranno operazioni intelligenti e qualche scommessa (compresi i giovani del vivaio di rientro) per provare davvero a migliorare il gruppo.