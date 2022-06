Atalanta, il futuro è nella difesa

BERGAMO- La Nazionale di Mancini dovrà ripartire dai giovani, e l'Atalanta farà sicuramente comodo al ct, in particolare in difesa: Giorgio Scalvini (classe 2003), Matteo Lovato (2000) e Caleb Okoli (2001) rappresentano certezze molto importanti sia per la Dea che per la Nazionale. Scalvini ha vissuto una stagione da protagonista con l'Atalanta di Gasperini, il tecnico di Grugliasco ha parlato di lui in termini entusiastici e non ha esitato a paragonare il suo percorso con quello di Bastoni (prodotto del vivaio bergamasco). Il ct dell'Under 21 Nicolato ha spesso puntato su Okoli, Lovato e Del Prato, anche il classe 1999 in forza al Parma è di proprietà della società orobica a conferma di una capacità di far crescere e portare nel calcio professionistico parecchi difensori ma anche di andarne a pescare di interessanti nelle altre squadre. Per la prossima stagione, dietro ai confermati Toloi, Palomino e Djimsiti oltre al duttile de Roon, Gasperini potrà contare su Scalvini e resta da capire se uno tra Lovato e Okoli potrà completare la rosa oppure se si manderanno ancora a giocare per averli pronti nella stagione successiva. Si racconta, poi, che in allenamento anche il giovane Giorgio Cittadini (classe 2002) abbia le caratteristiche giuste per arrivare in alto. In questa stagione Gasperini lo ha anche fatto esordire per qualche minuto in Europa, è probabile che nella prossima stagione il ragazzo venga mandato a giocare per dargli quella continuità che a Bergamo non avrebbe ma che gli permetterebbe di mettersi in mostra e provare a conquistarsi un futuro da protagonista a Bergamo e, chissà, magari anche in Nazionale.