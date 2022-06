Atalanta, Piccoli si trasferisce al Verona in prestito

BERGAMO - Roberto Piccoli passa ufficialmente al Verona. L'operazione, a carattere temporaneo stagionale fino al 30 giugno 2023, è stata ufficializzata dall'Atalanta. Giovedì mattina le visite mediche dell'attaccante di Sorisole (Bergamo), classe 2011, prodotto del settore giovanile nerazzurro - nel palmarés, 2 scudetti e 1 Supercoppa Primavera - dai 13 anni dopo aver iniziato con Sorisolese, Villa Valle e Tritium: in tutto, nella prima squadra nerazzurra, 15 presenze e un gol al Torino all'inizio della scorsa stagione. In precedenza, stagione 2020/21, era stato in prestito allo Spezia.