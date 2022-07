Atalanta, 15-0 nel primo test: triplette per Boga e Miranchuk

CLUSONE - Buona la prima per l'Atalanta di Gasperini: i nerazzurri, nella prima amichevole stagione, si sono imposti per 15-0 sulla Rappresentativa della Val Seriana. Nella prima frazione di gioco, a riempire il tabellino ci ha pensato Boga, con una tripletta arrivata dopo il primo gol stagionale, messo a segno da Palomino al 9', e inframezzata dalle marcature di Muriel e Zapata, per il 6-0 con il quale si è chiuso il primo tempo. Nella ripresa un'altra tripletta, quella di Miranchuk, cui si è aggiunta la doppietta messa a segno da Malinovskyi. Nel finale Lammers, Hateboer, Cisse e Koopmeiners portano a 15 le reti nerazzurre.