Atalanta, in campo Ilicic incanta con i suoi colpi. E il mercato...

ATALANTA - Sono giorni importanti in casa Atalanta in chiave mercato. Tra uscite ed entrate potrebbero esserci importanti novità. Con Lammers e Miranchuk sul piede di partenza, l'obiettivo dell'Atalanta per l'attacco è Andrea Pinamonti, l'ultima stagione in prestito all'Empoli (13 gol, record personale) ma di proprietà dell'Inter. Ci sarà da lavorare per quanto riguarda la cifra economica richiesta dalla società di Zhang (15-10 milioni di euro). Così come ci sarà da studiare per bene per agganciare un rinforzo sugli esterni, specialmente a sinistra dopo l'addio di Gosens a gennaio. Non tramonta la pista Nuno Tavares dell'Arsenal. Intanto nella prima amichevole andata in scena a Clusone contro i dilettanti della Rappresentativa ValSeriana (15-0), ancora una volta Josip Ilicic ha messo in mostra tutta la sua classe con colpi di genio (due assist, uno di tacco). Lo sloveno ha anche sfiorato un gol ma è apparso un giocatore in ripresa. Nonostante le voci di mercato che lo vorrebbero a Bologna dall'ex ds nerazzurro Sartori, all'Atalanta si godono ancora le giocate di qualità di Ilicic.