Atalanta, Gasperini: "Ilicic, Miranchuk e Lammers sono sul mercato"

BERGAMO - "Il mercato è in fase di stallo: da noi è arrivato solo Ederson a parte i prestiti di ritorno, sicuramente un giocatore già evoluto e con lui ci siamo rafforzati". Gian Piero Gasperini, dal ritiro dell'Atalanta in Valseriana, commenta così il nuovo innesto e non solo: "Pinamonti? El Shaarawy? Non farò nessun nome né specificherò i ruoli eventualmente scoperti, per me l'obiettivo è ringiovanirci e rafforzarci - spiega il tecnico nerazzurro -. Non abbiamo ancora fatto lavoro tattico, ma certo Ederson ha confermato quanto di buono fatto vedere alla Salernitana. Teniamo d'occhio anche i giovani Scalvini, Okoli, Zortea, Ruggeri, Cisse e Cambiaghi che finora s'è sempre allenato a parte". Gasperini conferma i movimenti in uscita: "Ilicic, Lammers e Miranchuk non li ho fatti giocatore nella seconda amichevole (contro la Rappresentativa Valli Bergamasche, finita 10-0, ndr) perché sono giocatori sul mercato". Infine, sul ritorno in Europa auspicato nelle interviste di Palomino e Scalvini nei giorni precedenti: "Mi esprimerò sugli obiettivi quando la squadra sarà fatta, quindi a sessione estiva chiusa. Manca un mese e mezzo: in questo momento in pochi comprano e ancora meno vendono".