Atalanta, rilancio Zapata: il colombiano vuole tornare protagonista

ATALANTA - A Zingonia continua la preparazione dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini in vista dell'inizio del campionato. Dal quartier generale della Dea si segnalano le buone condizione fisiche di Duvan Zapata. L'attaccante colombiano classe '91 ha lavorato individualmente per mettersi in carreggiata con i compagni e presentarsi al meglio per la prossima stagione. Che, per l'attaccante di Cali, dovrà essere quella del riscatto, vista la tribolata annata che ha vissuto (4 mesi fuori per un problema muscolare con ricaduta). Insomma, i problemi fisici sembrano ormai alle spalle per Zapata che, una volta riconquistate brillantezza e rapidità, vorrà dare il suo apporto in termini realizzativi (l'Atalanta la passata stagione ha segnato 25 gol in meno rispetto alla precedente, 65 contro 90). Anche i tifosi sperano di ritrovare un Zapata in formato goleador (per il colombiano sono 66 le reti in 126 partite di Serie A con la Dea, a soli 3 gol dal record assoluto di Cristiano Doni, 69). Dopo l'ottavo posto della scorsa stagione, l'Atalanta ha voglia di pigiare il piede sull'acceleratore per tornare subito in Europa, con Zapata che potrebbe rivelarsi un acquisto in più...