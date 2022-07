Atalanta, rischio stop dai 2 ai 4 anni per Palomino

BERGAMO - Rischio stangata per Palomino. Come fatto sapere martedì sera tramite i due comunicati del Tribunale nazionale antidoping e dell'Atalanta, il difensore della Dea è risultato positivo al clostebol metabolita durante un controllo effettuato a sorpreso a Zingonia tra il 4 e il 6 luglio. La sostanza indicata, che si trova in alcune creme o spray cicatrizzanti, con ogni probabilità è entrata in contatto con l'organismo del difensore atalantino durante l'ultima parte delle sue vacanze trascorse in Argentina. Il numero 6 non sa spiegarsi in alcun modo come sia venuto a contatto con una pomata o altro che contenga il clostebol. La vicenda, dunque, va chiarita nel dettaglio in tutti i suoi aspetti. Intanto, Palomino rischia uno stop dai 2 ai 4 anni. Entro domani la decisione sulla controanalisi.