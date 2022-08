Atalanta, i tifosi stanno con Palomino: "Hombre Vertical"

BERGAMO - Bagno di folla per l'allenamento serale a porte aperte dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini: gli orobici hanno svolto una seduta davanti ad almeno 9 mila sostenitori, che hanno occupato la Curva Nord-Pisani. Tanti i cori di sostegno nei confronti del tecnico e della squadra, ma i tifosi hanno anche esposto uno striscione dedicato a Josè Luis Palomino, sospeso in via precauzionale per essere risultato positivo al Clostebol Metabolita: "Palomino hombre vertical" con tanto di cori a sostegno del difensore argentino. "E' emozionante vedervi così, tutti i nuovi sono rimasti colpiti, siete unici e fondamentali", ha ringraziato il pubblico Antonio Percassi, visibilmente sorpreso ed emozionato per la massiccia partecipazione della caldissima tifoseria orobica.