Atalanta, boom abbonamenti. E 73 milioni già spesi sul mercato per tornare in Europa

Gli abbonamenti disponibili erano 14 mila: sono andati a ruba. Incuranti del caldo torrido, i tifosi presenti in Curva Pisani per salutare la squadra erano novemila. Nonostante la prima stagione senza Europa dopo cinque presenze consecutive nei tornei Uefa, grande è l'entusiasmo dei bergamaschi per l' Atalanta di Gasperini , alla settima stagione consecutiva sulla panchina nerazzurra. Ha sottolineato il tecnico: "Il nostro mercato comincia ora" e il riferimento è all'assetto definitivo dell'attacco e del centrocampo, stanti il pressing del Newcastle su Muriel e del Nottingham Forest su Freuler e tenuto conto che Pinamonti è andato a Sassuolo. Ma, di certo, sinora l'allenatore non può lamentarsi: la società ha già speso complessivamente 73 milioni: riscattati Boga dal Sassuolo e Demiral dalla Juve, sono stati ingaggiati Ederson dalla Salernitana (e le prime impressioni suscitate dal brasiliano in precampionato sono state ottime) e Lookman dal Lipsia via Everton.

Certezze Scalvini e Okoli

Intanto, Gasperini alimenta la linea verde del vivaio di Zingonia: il diciottenne Scalvini è già più di una certezza: ha debuttato in Nazionale, è stato spostato dalla difesa a centrocampo, promette una stagione ai massimi livelli. Come Caleb Okoli, 21 anni, titolare dell'Under 21 e neotitolare dell'Atalanta dov'è rientrato dal brillante prestito alla Cremonese. Gasp dixit: "Mi ha impressionato tantissimo, non pensavo fosse cvosì avanti nella sua maturazione tecnica. Può giocare sia come laterale difensivo sia come centrale". Intanto, Luca Percassi ha impresso un'accelerazione alla trattativa con lo Sparta Praga per il trequartista Adam Karabec, 19 anni, l'ultimo gioiello del calcio ceco. L'impressione è che, concentrata su campionato e Coppa Italia, avendo confermato l'asse portante della squadra, Gasperini voglia divertirsi ancora di più nel nuovo campionato che per l'Atalanta scatta il 13 agosto a Genova contro la Samp. E che al tecnico non dispiaccia affatto viaggiare a fari spenti nei pronostici della vigilia.