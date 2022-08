Atalanta, Luca Percassi ai tifosi: "Abbiamo tutti contro"

BERGAMO - "Abbiamo tutte le città, tutte le tifoserie e tutte le testate giornalistiche contro: la differenza per noi la fa la Curva Nord". Luca Percassi, ad dell'Atalanta, ha parlato ai più di 2 mila tifosi che si sono radunati nel Centro sportivo Bortolotti di Zingonia, prima della rifinitura della squadra alla vigilia del Milan. "C'è bisogno che il pubblico ci stia a fianco, è una stagione difficile, piena di cambiamenti - ha proseguito -. Dirigenti e giocatori sono stanchi di sentire certe cose: abbiamo bisogno dell'affetto della nostra gente e siamo sicuri non ce lo farete mai mancare". Il portavoce della Curva Nord, Alessandro Alborghetti, all'inizio del raduno preannunciato già mercoledì scorso e cominciato alle 15, aveva riferito di un incontro con la dirigenza del club avvenuto venerdì: "Il Trofeo Bortolotti, carissimo a tutti i bergamaschi, si giocherà probabilmente nella sosta del campionato per i Mondiali e a fine settembre dovrebbe essere installata allo stadio il busto degli ex presidenti Achille e Cesare, dedicatari del trofeo".