Atalanta, 3-1 in amichevole ai dilettanti del Franciacorta

BERGAMO - L'Atalanta ha battuto 3-1 lo Sporting Franciacorta, squadra del girone B di serie D allenata dall'ex Marco Sgrò, nell'amichevole da 40' per tempo sul campo principale del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia davanti a circa cinquecento spettatori. Prima uscita del neo acquisto Soppy nel 4-2-3-1 di partenza insieme agli esuberi Da Riva e tra la riserve Sidibe e Lunetta: il francese ha lanciato la maglia ai tifosi in tribuna. A segno nel primo tempo Muriel (22') con un tocco ravvicinato, Lookman (33') a fil di traversa su sponda del precedente su iniziativa dell'esterno ex Udinese; nella ripresa ancora Muriel (27') incornando il cross di Ruggeri e gol sempre di testa di Bertazzoli allo scadere. Al rientro Zappacosta, in recupero dalla lesione al retto femorale destro e out Djimsiti per la frattura al perone sinistro rimediata contro il Milan, mentre hanno riposato i probabili titolari di domenica a Verona, Musso, Toloi, Demiral, Koopmeiners, De Roon, Maehle, Hateboer, Ederson, Malinovskyi, Pasalic e Zapata.