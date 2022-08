Atalanta, Gasperini: "Le partite vanno chiuse. Possiamo fare meglio"

VERONA - Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, fa la sua disamina post partita dopo la vittoria di misura (1-0) sul campo del Verona. Le sue parole ai microfoni di Dazn: "La prestazione specie nel primo tempo, non è stata così buona, ma anche nel secondo abbiamo avuto la possibilità di chiuderla e non l'abbiamo fatta. Abbiamo margini importanti di crescita ma possiamo fare meglio. Sono arrivati tre giocatori nell'ultima settimana, stiamo cercando di trovare la quadra migliore per questa squadra e poi conosceremo meglio i giocatori. Giovedì si chiuderà finalmente il mercato e cercheremo di dare un'immagine più definitiva alla squadra". Così su Hojlund: "Ha solo 19 anni. E' un grande investimento che ha fatto la società. Credo che sia uno dei profili su cui l'Atalanta debba puntare. Mercato? Speriamo succedano delle cose ma che quando finisce questo mercato ci sia un volto definitivo. Giocare col mercato aperto è veramente fastidioso. Il prossimo anno vado in ritiro il 4 agosto, non più il 4 luglio. Malinovskyi e Ilicic? Non so su questo. Vedremo mercoledì. Io so cosa ha bisogno questa squadra, non so se sarà possibile. Vedremo. Fare in quattro giorni tutto quanto si vuole fare non è facile".