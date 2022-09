Atalanta, Gasperini dopo il Torino: "Vinta una gara combattuta"

BERGAMO - "Successo importante che dà continuità a un inizio di campionato positivo. Abbiamo vinto una gara molto combattuta, dopo una buona prova con il Milan". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, a Dazn, dopo la gara con il Torino: "Zapata? Vedremo, sembra un piccolo stiramento dalle prime analisi, ma è troppo presto, riporto quello che mi ha detto il medico. Koopmeiners? E' un centrocampista cui va lasciata possibilità di inserimento. Ha un gran tiro che prova di più dell'anno scorso, sa coprire e se ci sono spazi sa attaccare, è un centrocampista completo. Nella prima mezzora loro andavano più forte di noi, giocavano meglio tecnicamente. Poi abbiamo migliorato il rendimento ed è andata meglio, riotato tra Ederson, Koopmeiners e Pasalic, poi siamo rimasti più definiti. Ilicic? Nel cuore è sul podio, ce ne sono tanti, di bravi ne ho avuti e lui ci ha fatto vivere momenti straordinari, giocatori come lui non dovrebbero invecchiare mai, quello che ha fatto per noi resterà per sempre. L'importante è che fisicamente e di testa stia bene, saprà fare cose importanti", ha concluso Gasperini.