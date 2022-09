Quando Gasperini andò a trovare Ilicic in ospedale

Dopo la vittoria sul Torino, Gian Piero Gasperini ha raccontato: «Ricordo quando sono andato a trovare Ilicic in ospedale. Era il 2020, dovevamo partire per Lisbona. Io non ho molta forza, ma l’ho tirato su come un manichino. Era praticamente un manichino leggerissimo. Ora, forse, non riesco più a tirarlo su, però sono più contento così. Per me, la cosa più importante è che Josip sia recuperato come persona. Non so lui che cosa farà: se troverà un’altra squadra, glielo auguro, vorrà dire che potrà giocare; se giocherà a casa sua dove gli vogliono bene, glielo auguro. È un uomo di 34 anni, recuperato: nella vita può fare cose straordinarie, così come le ha fatte da calciatore». Ecco, bisogna partire da quel giorno in ospedale per capire la grandezza del Professore, il suo coraggio, la sua forza d’animo e per capire perché, giovedì scorso, ventimila bergamaschi si sono alzati tutti in piedi al Gewiss Stadium, gli occhi lucidi, la pelle d’oca e non avrebbero mai smesso di applaudirlo, di mostrare la sua maglia, di lanciargli baci e sciarpe, in una notte che Josip, l’Atalanta e la sua gente porteranno nell’anima per sempre.

Atalanta, risoluzione consensuale con Ilicic: è ufficiale Non è stato soltanto l’omaggio all’Eroe di Valencia, a quei quattro gol che segnarono il picco delle sue magie in Champions né tantomeno l’inchino collettivo a uno dei più grandi calciatori che abbiano indossato la maglia nerazzurra nei quasi 115 anni di storia della Dea. Sul campo, in questi cinque anni neroblù Ilicic è stato classe, talento, spettacolo allo stato puro, incantando come i solisti slavi sanno incantare con il pallone fra i piedi. Ma, fuori dal campo, Ilicic ha dovuto combattere contro un rivale infido, subdolo, invisibile, che a volte dribblava lui e che lui, alla fine, ha dribblato, mettendolo a sedere per sempre. All’altro, il Covid, aveva segnato prima, ma anche quella volta, la partita aveva richiesto i supplementari. Fu proprio nella notte di Valencia che, dopo il trionfo nel Mestalla deserto, in diretta tv, attorniato dai suoi compagni mostrò la t-shirt sulla quale campeggiava una scritta: «Berghèm mòla mia».