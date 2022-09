Atalanta, i convocati per il Monza: Muriel ko salta il match

BERGAMO - Ennesima tegola in casa Atalanta. Dopo lo stop per Zapata, l'altro attaccante colombiano, Luis Muriel, si è fermato per un problema alla coscia. Gasperini deve rinunciare dunque al duo sudamericano per la trasferta a Monza, valevole per la quinta giornata di Serie A. Ecco l'elenco completo dei convocati dell'Atalanta: