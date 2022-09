Gasperini: "Atalanta, primato storico. Vogliamo farlo durare"

BERGAMO - Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Dazn, al termine della gara con il Monza: "Nei primi minuti abbiamo rischiato, poi siamo venuti fuori: nella storia dell'Atalanta non è mai successo di esseere prima in classifica da sola, è un merito per i ragazzi ed è molto bello per noi e per la gente, vediamo di farla durare più possibile - ha dichiarato - I tifosi possono godersi questo momento straordinario. Conosciamo il lavoro che bisogna fare per prepararci alle prossime. Ci sono anche tante variabili che funzionano, si deve continuare a crescere, abbiamo tanto margini. Oggi ha segnato Hojlund, Soppy ha fatto una partita ottima, come Ederson e Lookman, e poi c'è il gruppo storico. Atalanta diversa? Non sono molto d'accordo, per me è importante segnare, perché si vincono così le partite. L'anno scorso a un certo punto abbiamo smesso di segnare, non ci ha permesso di andare su. Mi piace anche non subire, è una squadra con caratteristiche diverse. Adesso abbiamo più velocità. Hojlund? Dai primissimi allenamenti siamo convinti che abbia buone caratteristiche per un ragazzo che ha solo 19 anni, ha un futuro radioso. E' molto sveglio, spero di aiutarlo a crecere e dargli quelle indicazioni che lo possono aiutare".