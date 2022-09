Atalanta, Gasperini post Cremonese: "Muriel? Altrove giocherebbe meno. Poco concreti davanti"

BERGAMO - La corsa dell'Atalanta verso il vertice rallenta. Merito della Cremonese, che al Gewiss Stadium riesce a rimontare il gol di Demiral con quello di Valeri. Così il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini, ai microfoni di DAZN dopo l'1-1. "Sono rammaricato perché eravamo andati in vantaggio facendo la cosa più difficile ma il calcio è così, lo abbiamo ripreso subito, poi ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. I ragazzi sono stati bravi, hanno provato fino alla fine ma come vediamo in Serie A le partite sono tutte in equilibrio. Muriel ha fatto una buona partita ma in attacco ci sono giocatori che possono dare vivacità. Quando è uscito ha gettato la pettorina ma non è un bel messaggio questo. In altre squadre giocherebbe anche meno, visto che qui partecipa a praticamente tutte le partite. Abbiamo subito pochi gol ma ne abbiamo fatti anche meno. Le squadre che stanno in alto devono segnare, per vincere devi fare gol. Oggi ho visto un'Atalanta migliore rispetto a Monza o Verona, ogni partita è diversa. Ora la Roma? Andiamo sempre in campo con la voglia di vincere, dopo ci sarà la pausa e quando ripartirà il campionato affronteremo tutte le big. Mourinho alla Roma sta facendo qualcosa di fantastico, anche solo per l'entusiasmo".