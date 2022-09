Atalanta, Gasperini: "Che bello indossare la maglia rosa. Scalvini? Splendido gol"

ROMA - Gian Piero Gasperini , tecnico dell' Atalanta ha commentato il preziosissimo successo sul campo della Roma , che lancia i nerazzurri in vetta alla classifica. Ecco le sue parole a Dazn: "I ragazzi hanno dimostrato grande applicazione, la Roma è indubbiamente forte ma l'abbiamo tenuta bene a parte il finale del primo tempo, in cui abbiamo rischiato di più. È stata una partita difficile ma sono tre punti di grande fiducia per noi, per farci migliorare".

Gasperini: "Scalvini? Gol splendido. Queste partite ti fanno crescere. Per restare al vertice servirà l'atteggiamento dello scorso anno"

"Scalvini ha fatto indubbiamente bene. Questi ragazzi hanno bisogno di crescere e lo fanno anche in queste partite, il suo è stato un gol splendido. Per poter ambire a posizioni importanti dovremo tornare all'atteggiamento dell'anno scorso, ma in questo momento riusciamo ad avere una buona tenuta così. Partite come questa le vinci sempre così, sono molto equilibrate e contro avversari che con lo spazio ti mettono in difficoltà. Oggi abbiamo giocato con tanti centrocampisti per cercare di avere un po' più di possesso del gioco e perdere meno palloni possibili. Abbiamo tante facce, cerchiamo di scegliere quella giusta ogni volta. Adesso le partite si giocano davvero nei novanta minuti con le cinque sostituzioni e per noi è un'arma. Nel finale abbiamo avuto spazi e potevamo cercare di chiuderla".

Gasperini: "Che soddisfazione indossare la maglia rosa. Vogliamo portarla più a lungo possibile"

"La maglia rosa già indossarla è qualcosa che dà grande soddisfazione. Sappiamo che non vinceremo il 'Giro', ma portarla più a lungo possibile è una cosa bella. Abbiamo giocatori di spessore fuori, abbiamo perso Ilicic, Freuler e Pessina, stiamo cercando di rinnovarci e con l'aiuto di quelli che sono rimasti siamo partiti molto bene. E' un'iniezione di fiducia, va bene così. Tifo per il pareggio in Milan-Napoli? Assolutamente sì".