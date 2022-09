Atalanta, Gasperini ritrova i nazionali. Giovedì amichevole con la Pro Patria

BERGAMO - L'Atalanta è tornata in campo nel pomeriggio per preparare il prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina. Gasperini ha ritrovato i nazionali Demiral, De Roon, Hojlund, Koopmeiners, Mæhle, Okoli, Pasalic, Ruggeri, Scalvini e Toloi, mentre devono ancora terminare gli impegni con le rispettive nazionali Lookman e Malinovskyi. Domani altra seduta di allenamento a porte aperte al centro sportivo Bortolotti, mentre giovedì alle 15.30 sempre a porte aperte, è in programma una gara amichevole contro la Pro Patria, con una capienza limitata fino ad esaurimento dei posti.