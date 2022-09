Atalanta, Percassi: "Primo posto? Esagerato. Valorizzare i giovani come Scalvini"

BERGAMO - "Il primo posto è esagerato, ma stiamo proponendo un calcio interessante. Valorizziamo i nostri prodotti come Scalvini, una filosofia mai cambiata dai tempi dei Bortolotti, e lo dico da ex giocatore che esordì sotto Achille. Una famiglia fantastica da cui ho imparato molto". Così ha detto Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, alla cerimonia della scopertura del busto, restaurato e riposizionato davanti all'Accademia Favini al servizio del settore giovanile, di Cesare Bortolotti, presidente nerazzurro dal 1980 al 1990 e dedicatario insieme al padre Achille, al vertice nel decennio precedente, del Centro Sportivo di proprietà a Zingonia. "L'abbiamo riallocato nella posizione più consona per una società abituata a contare sui giovani dopo aver costruito tre anni fa un intero plesso allo scopo - ha continuato Percassi -. Speriamo di continuare a fare bene, perché adesso arriva il difficile a cominciare dalla partita con la Fiorentina. Per noi resta fondamentale raggiungere quota 40 punti per la salvezza il più brevemente possibile. Comunque siamo pronti a sfidare anche le squadre più importanti".