Atalanta, Gasperini brinda alla trecentesima panchina

BERGAMO - Domenica sarà un giorno speciale per Gian Piero Gasperini, che festeggerà la trecentesima panchina con l'Atalanta. Un traguardo storico che avverrà alla Dacia Arena di Udine, in uno scontro inedito di alta classifica contro i friulani. Mai nessun allenatore dell'Atalanta era arrivato a 300, con l'ex primatista Emiliano Mondonico fermo a quota 299.

Gasperini stabilirà il primato della società e ritoccherà verso l'alto anche quello personale già eguagliato nella gara di Roma: fino ad un paio di partite fa, l'esperienza più lunga della sua carriera era quella con il Genoa a quota 298 gare. Uno come lui, abituato sempre a guardare avanti, non rimarrà troppo a pensare a quanto è stato fatto, ma sarà sicuramente concentrato sull'importante partita contro i bianconeri. E ben vengano i tre punti, perchè sarebbero la ciliegina sulla torta.