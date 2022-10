BERGAMO - Problemi in difesa per l'Atalanta in vista del match contro l'Udinese. Gasperini deve fare i conti con diverse assenze. Saranno indisponibili Djimsiti, Musso, Toloi, Zapata e Zappacosta, anche oggi costretti a sostenere un allenamento differenziato. In difesa dunque sono arruolabili Scalvini, Demiral e Okoli. Da non escludere l'arretramento di De Roon nel reparto difensivo.