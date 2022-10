Fantacalcio Atalanta, Gasperini su Demiral e Zapata

BERGAMO - Vigilia di Udinese-Atalanta , nel dettaglio le parole del tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini . "Il record di panchine per questa società è una cosa bellissima che mi ha cambiato la vita. Quello che mi è successo qui a Bergamo è meraviglioso: mi sentivo già parte della storia della società, ma quando eravamo partiti non sapevamo quali traguardi avremmo raggiunto".

Gasperini: "Mi aspetto la migliore Udinese. Entrambe le squadre ci arrivano in un bel momento"

"Mi aspetto la migliore Udinese, perchè arriva da un periodo di grande entusiasmo e da sei vittorie consecutive. Credo che è una squadra molto forte sia per come gioca, che per i giocatori che possiede e al momento gode di una considerazione superiore alla nostra, visto quello che ha fatto in queste prime otto giornate. E' una considerazione che si è conquistata sul campo, nel modo con cui ha vinto partite contro squadre importanti. Noi siamo davanti, ma sappiamo bene che abbiamo bisogno di accrescere la nostra autostima e avere maggiori consensi sul gioco. Andremo alla ricerca di questo anche domani: sarà una bella partita da giocare, anche noi ci arriviamo in un bel momento”.

Gasperini: "Hateboer e Muriel stanno crescendo. Boga? Ha bisogno di recuperare credibilità. Recupero Demiral"

“Chi ha giocato ha saputo sopperire alle assenze importanti, sono tutti giocatori di spessore. Il gruppo è importante, anche Hateboer sta crescendo molto, oppure Muriel che con la Fiorentina ha fatto una partita importante con un ottima condizione. Boga? E’ a disposizione, l’importante è che si alleni bene e che faccia vedere in allenamento le sue qualità. In questo momento abbiamo trovato, in avanti, delle soluzioni positive con Muriel, Lookman, Malinovskyi, Hojlund. Arriverà il momento anche per lui, ha bisogno di recuperare credibilità e lo farà quando arriveranno le prestazioni. Difesa a quattro? Stiamo provando tutte le soluzioni, non cambia molto. Anche nella difesa a quattro c’è un utilizzo importante degli esterni anche in proiezione offensiva, così come quando fanno i quinti di centrocampo. Ci mancano tre giocatori importanti dietro, ma sarà una grande occasione di forte crescita per i calciatori forti e giovani che stanno facendo bene. Recuperiamo Demiral, anche Ruggeri sta facendo bene. Zapata? Vedremo la prossima settimana".

Gasperini: "Assenza di Becao come quella di Toloi. Sottil? Ha fatto svoltare l'Udinese"

"Assenza Becao come quella di Toloi? Più o meno si, come tipo di gioco. La collocazione in campo è simile. Devo dire che loro, anche con la posizione di Pereyra che a volte si accentra, cambiano spesso. Oggi come oggi si vede tutto, le squadre si conoscono. Sottil? Per lui parlano i risultati e quello che sta facendo l’Udinese adesso, mi piace molto la svolta che ha dato a questa squadra".