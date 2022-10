De Roon torna sul caso Casillas: i tifosi applaudono il post social

Al termine della partita pareggiata in trasferta contro l'Udinese, il centrocampista dell'Atalanta Marten de Roon ha pubblicato un post incentrato solo in minima parte sul match di campionato. Infatti l'olandese si è concentrato sull'analisi del caso social del giorno, ovvero Casillas che ha twittato di essere omosessuale , salvo poi cancellare il cinguettìo e scriverne un altro per dire di essere stato hackerato, chiedendo comunque scusa ai follower e alla comunità LGBT.

Il messaggio di De Roon su Casillas

Il tweet di Casillas ha dato vita ad un più che animato dibattito a colpi di post che ha spinto De Roon a questa riflessione: "Sì, siamo in testa al campionato (per ora). Ma soprattutto, i social media mostrano ancora oggi quanto siamo lontani dalla realtà. Che Casillas sia stato hackerato o meno: vedo troppi post che sono molto lontani. Aspettiamo il giorno in cui questo non farà più notizia, perché è proprio questo il problema". I tifosi e l'Atalanta (che ha apprezzato il tweet) sono tutti con Marten.