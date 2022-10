Fantacalcio Atalanta, sorriso Djimsiti: la situazione

BERGAMO - L' Atalanta di Gian Piero Gasperini prosegue con i consueti allenamenti per preparare il prossimo match contro il Sassuolo , in programma sabato sera e valevole per la decima giornata di Serie A. La Dea vuole tornare alla vittoria dopo il pareggio subito in rimonta (2-2) contro l' Udinese alla Dacia Arena . Di fronte i neroverdi di Alessio Dionisi, reduci dal ko casalingo contro l' Inter.

Djimsiti, le condizioni del difensore dell'Atalanta

Sorriso in casa Atalanta. Il difensore Berat Djimsiti è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Si tratta di una bella notizia per Gasperini che potrà dunque contare sul ritorno di una pedina importante per le rotazioni nel reparto difensivo. Ecco il report dell'allenamento pubblicato sul sito ufficiale del club: "Nerazzurri al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia in vista della partita con il Sassuolo di sabato sera al Gewiss Stadium. Buone notizie per Djimsiti che è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Domani, venerdì 14 ottobre, è in programma un altro allenamento al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse".