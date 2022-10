Diretta Atalanta-Sassuolo ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - La corsa dell'Atalanta si è fermata lo scorso turno con il pareggio contro l’Udinese, squadra rivelazione di questo campionato. Le ambizioni della Dea però non sono cambiate, dal momento che la squadra di Gasperini è insieme al Napoli l'unica ancora imbattuta nel torneo . Cammino più altalenante invece per il Sassuolo di Dionisi, che finora ha collezionato tre successi, tre pareggi e tre sconfitte.

Dove vedere Atalanta-Sassuolo: streaming e diretta tv

Atalanta-Sassuolo è in programma al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 20.45. Il match sarà trasmesso in tv e streaming da Sky (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251), Now e Dazn.

Segui la diretta di Atalanta-Sassuolo su Tuttosport.com

Atalanta-Sassuolo: probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Scalvini, Demiral, Okoli; Soppy, Koopmeiners, De Roon, Zortea; Ederson; Muriel, Lookman. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Rossi, Bertini, Djimsiti, Ruggeri, Maehle, Boga, Malinovskyi, Pasalic, Hoilund. Indisponibili: Musso, Palomino, Toloi, Zappacosta, Zapata. Squalificati: Hateboer. Diffidati: nessuno.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Ceide, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Pegolo, Russo, Ruan, Ayhan, Kyriakopoulos, Henrique, Harroui, Obiang, Traorè, Berardi, Alvarez, Antiste. Indisponibili: Muldur, Defrel. Squalificati: -. Diffidati: Ferrari.

ARBITRO: Mercenaro di Genova. Assistenti: Costanzo e Passeri. IV uomo: Santoro. Var: Abisso. Avar: Longo.

Guarda Atalanta-Sassuolo su Dazn. Attiva ora!