Fantacalcio Atalanta, il ritorno di Zapata e Soppy. Parla Gasperini

BERGAMO - Prima o poi il primo ko stagionale doveva arrivare, ed è capitato al Gewiss Stadium. L'Atalanta viene infatti superata (2-0) dalla Lazio di Maurizio Sarri, che l'aggancia in classifica a quota 24 punti. Nel dettaglio, le parole del tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini. "Sconfitta che ci sta tutta contro una Lazio, soprattutto nel primo tempo, straordinaria. Non siamo riusciti a porre rimedio e il gol iniziale li ha messi nelle migliori condizioni possibili. Soppy e Hateboer invertiti? Subivamo un po' da quella parte, abbiamo alzato Soppy verso l'uscita di Lazzari ma globalmente il problema era la difficoltà a recuperare palla. Una sconfitta che ci sta e che può essere importante per noi per trarre delle indicazioni. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma la seconda rete ci ha tolto speranza di riprendere la partita. Ci siamo andati vicino, ma ormai era troppo tardi. Zapata? Ha superato l'infortunio, per quanto riguarda la condizione ovviamente deve ancora ritrovarla".