Fantacalcio Atalanta, le condizioni di De Roon e Zappacosta

BERGAMO - L'Atalanta di Gian Piero Gasperini è al lavoro per preparare il prossimo match di campionato contro l'Empoli, in programma domenica alle 12:30 allo stadio Castellani. Intanto la lesione al bicipite femorale costringerà Marten De Roon a saltare la sfida contro gli azzurri. In dubbio la presenza dell'olandese anche per l'Inter, ultima gara prima della sosta per il Mondiale in Qatar.