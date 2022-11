Fantacalcio Atalanta: Muriel ko, si teme un lungo stop

BERGAMO - Seduta pomeridiana per l'Atalanta, in vista della sfida di sabato contro il Napoli. Notizie non buone arrivano dall'infermeria, visto che dagli esami strumentali effettuati da Muriel, è emersa una lesione parziale al tendine degli adduttori. Ancora differienziato per De Roon e Zappacosta.