Fantacalcio Atalanta-Napoli, Gasperini su Lookman, Hojlund e Zapata

BERGAMO - "Usciamo da questa partita con la certezza che faremo un buon campionato. Ho visto una squadra in crescita sotto il punto di vista tecnico e fisico. Dispiace aver perso, non meritavamo la sconfitta. Abbiamo avuto un pizzico di sfortuna, ma siamoo orgogliosi e fiduciosi". Queste le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, dopo la sconfitta casalinga al Gewiss Stadium contro la capolista Napoli. "Il mancato recupero? Nel finale l'arbitro ha perso un pà la barra della partita - continua Gasperini -. Alla fine la partita è stata agonistica e veloce, ma molto corretta da parte di entrambe le squadre. Sul recupero non so cosa sia successo, si può recriminare solo su questo. Nella prima parte della gara abbiamoo costruito diverse occasioni e giocato palla a terra con buone triangolazioni. Dopo il nostro vantaggio abbiamo subito il gol subito subito su situazione di corner, simao rimasti spiazzati". Sul Napoli: "Il Napoli ha qualità ed è cinico. Non era facile contro una difesa come quella del Napoli costruire tante occasioni, ma noi le abbiamo creato. Anche nella ripresa abbiamo attaccato bene e impedito loro di andare di ripartire in contropiede". Sugli attaccanti: "Davanti Lookman sta facendo benissimo, Hojlund ha grandi mezzi. Cercheremo di recuperare Zapata al meglio. Sono soddisfatto dei ragazzi, siamo una squadra giovane che vuole crescere. Per me l'importante è la crescita della squadra, stiamo migliorando come qualità tecnica e consapevolezza. Ad oggi non so in che posizione ci classificheremo, ma faremo bene. Oggi non c'era neanche De Roon, a centrocampo Koopmeiners è stato continuo. Anche Ederson ha fatto una prestazione ottima, deve essere solo più continuo".