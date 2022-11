Lookman si scopre goleador: i suoi segreti

TORINO - Ademola Lookman non aveva mai segnato così tanto in vita sua. È vero che di mestiere fa l'attaccante, ma sui gol preferiva aiutare i compagni che proporsi in prima persona. Invece all'Atalanta è tutto cambiato. Sei gol in 13 presenze in campionato, come in tutta la stagione la passata stagione al Leicester, suo massimo in carriera. E con davanti a sé ancora tantissime partite da giocare, grazie anche al compito di rigorista, tolto a Koopmeiners dopo l'errore in casa dell'Empoli.

Polveri bagnate

Un compito che l'anglo-nigeriano si è caricato sulle spalle dopo che i realizzatori storici in nerazzurro hanno mostrato difficoltà inaspettate: Luis Muriel non inquadra più la porta, ed è fermo a quota un gol, mentre Duvan Zapata, alle prese con problemi fisici, non ha ancora trovato la via delle rete. Ci sarebbe Rasmus Hojlund, ma il danese - nel big match contro il Napoli - ha evidenziato come i suoi 19 anni siano ancora troppo pochi per un torneo ad alto livello tutto da conoscere. Così, dopo il gol al debutto il 13 agosto in trasferta con la Sampdoria, Lookman ci ha preso gusto: gli altri cinque sono arrivati nelle ultime sei partite. Uno alla volta, a cinque avversarie. Soltanto la Lazio si è salvata, il 23 ottobre.

Investimento nerazzurro

Avrebbero potuto essere due contro il Napoli ma, dopo la rete del vantaggio, la traversa ha negato quella del 2-2. Lookman ha avuto la bravura di adattarsi in fretta al campionato italiano. L'Atalanta ha scommesso su di lui, investendo 12 milioni per acquistarlo dal Lipsia. I frutti sono stati immediati, con adattabilità sul fronte offensivo e sostegno al lavoro della squadra, come chiede Gian Piero Gasperini. Ora, dopo la sconfitta con il Napoli, due giornate per chiudere al meglio la stagione prima della sosta per il Mondiale, in trasferta contro il Lecce e a Bergamo contro l'Inter. Come l'Italia, anche la Nigeria non sarà in Qatar, eliminata dal Ghana. Ed è un peccato, perché lui e Victor Osimhen avrebbero regalato spettacolo.