Atalanta, 2-2 contro l'Eintracht ma ai rigori passano i tedeschi

BERGAMO - L'Atalanta in serata è tornata in campo dopo 26 giorni dall'ultima partita di serie A, affrontando in amichevole, per il Trofeo Achille e Cesare Bortolotti l'Eintracht Francoforte. Un match finito 2-2 e poi vinto ai rigori dall'Eintracht (5-3): nel primo tempo va in vantaggio la Dea con Lookman, poi pareggiano i tedeschi con Alario. Nella ripresa sempre Alario dopo 3' porta avanti l'Eintracht ma subito dopo i nerazzurri pareggiano con Hojlund. Come detto, alla lotteria dei rigori vince la squadra tedesca: Toloi sbaglia il primo penalty, mentre gli ospiti sono infallibili.