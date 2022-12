Atalanta, ok il test con il Calepina: doppio Zapata, anche l'ex Denis in gol

BERGAMO - Buone risposte in casa Atalanta dal test odierno contro il Real Calepina dell'ex German Denis, formazione attualmente al quattordicesimo posto nel Girone B di Serie D. Dopo la buona prestazione di quattro giorni fa degli uomini di Gian Piero Gasperini contro l'Eintracht Francoforte (2-2, trionfo tedesco ai calci di rigore) in occasione del XXV Trofeo Achille e Cesare Bortolotti, la Dea è tornata a sorridere, in particolare per i due gol segnati da Duvan Zapata che hanno permesso di vincere il test di oggi al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. La gara, giocata in due tempi da 40', è stata aperta dalla doppietta dell'attaccante colombiano all'11' e al 12'. Il Real Calepina ha accorciato le distanze al 33' proprio con l'ex "El Tanque" Denis. Da registrare anche i due pali colpiti dallo stesso Zapata e Malinovskyi. L'Atalanta è scesa in campo con Rossi tra i pali. Davanti a lui la linea difensiva a quattro composta dal 17enne della Primavera Palestra, Okoli, Scalvini e Ruggeri. In mediana Ederson e Chiwisa, sulla trequarti Soppy esterno alto con Muriel e Boga a supporto di Zapata. Nel corso della ripresa sono entrati in campo i Primavera Regonesi, Chiwisa e Muhameti, oltre a Toloi, Palomino, Malinovskyi, Lookman e Hojlund.